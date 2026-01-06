Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario | cosa rischia il club bianconero

A ottobre 2025, la Juventus ha annunciato che i suoi bilanci sono stati sottoposti a verifica da parte della Uefa per il rispetto delle norme sul Fair Play finanziario. La questione riguarda eventuali irregolarità nelle pratiche di gestione economica del club. La situazione è in fase di valutazione e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità futura della società.

Nell’ottobre del 2025 la Juventus ha confermato ufficialmente che i conti della società sono finiti sotto esame da parte della Uefa. L’attenzione dell’organo di controllo europeo riguarda il possibile mancato rispetto di uno dei criteri del nuovo Fair Play Finanziario, in particolare della cosiddetta football earnings rule. Il procedimento non riguarda un singolo bilancio, ma un periodo di monitoraggio triennale che, nel caso specifico, copre gli esercizi 2023, 2024 e 2025. L’obiettivo è verificare se la Juventus abbia rispettato i limiti di perdita consentiti nel nuovo quadro regolamentare. Cos’è la football earnings rule. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconero Leggi anche: Juventus sotto indagine UEFA per il Fair Play Finanziario, cosa rischia Leggi anche: Fair play finanziario, la Juventus ancora nel mirino dell’Uefa: “Aperto un procedimento”. Quali sanzioni rischia il club bianconero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Juve sotto la lente dell'UEFA: a che punto è il procedimento sul FPF; Juventus sotto la lente della Uefa | cosa attendersi dal procedimento sul FPF; Crescono le speranze dell'Inter Miami per Allende; Rodrygo Accende il Rinascimento di Madrid per il Nuovo Anno. Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconero - Juventus sotto osservazione dall’Uefa per il Fair Play finanziario, cosa prevede la football earnings rule e quali sanzioni sono previste ... quifinanza.it

La Juve sotto la lente dell'UEFA: a che punto è il procedimento sul FPF - Il club bianconero scoprirà tra la primavera e l’estate del 2026 le sanzioni per il mancato rispetto della football earnings rule. calcioefinanza.it

Fair Play finanziario, a inizio estate il verdetto dell’UEFA sulla Juventus: le ultime novità - La Juventus, qualche mese f, aveva cominciato di essere sotto la lente di ingrandimento dell'Uefa per la questione del Fai Play Finanziario. tuttojuve.com

Juventus Nedved e Buffon sotto la neve - facebook.com facebook

#Juventus sotto la lente della #Uefa per il FPF Cosa aspettarsi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.