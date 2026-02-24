La Juve rischia sanzioni e restrizioni sportive con il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario

La Juventus si trova sotto indagine UEFA a causa di sospetti di violazioni del Fair Play Finanziario nel triennio 2022-2025, legate a spese eccessive e a una gestione dei bilanci non trasparente. Questa situazione potrebbe portare a sanzioni economiche e a limiti sulle partecipazioni alle competizioni europee. La società ha già ricevuto richieste di chiarimenti e potrebbe rischiare multe e restrizioni alle rose da inserire nelle competizioni continentali. La decisione finale si attende nelle prossime settimane.

Juventus, a che punto è il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario? I rischi e la possibile sanzione per il club bianconero. Che cosa sta succedendoLa UEFA ha avviato un procedimento contro la Juventus per presunte irregolarità nel rispetto del Fair Play Finanziario, a causa di dubbi sulle spese sostenute durante le ultime sessioni di mercato.

Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconeroA ottobre 2025, la Juventus ha annunciato che i suoi bilanci sono stati sottoposti a verifica da parte della Uefa per il rispetto delle norme sul Fair Play finanziario.

