Femtolasik | come il laser e la tecnologia garantiscono sicurezza e massima performance visiva

La chirurgia refrattiva, in particolare la tecnica femtolasik, utilizza il laser e nuove tecnologie per migliorare la sicurezza e le performance visive. Negli ultimi decenni, sono stati fatti passi avanti che hanno permesso di aumentare la precisione degli interventi e di ottenere risultati più affidabili. Questi progressi riguardano sia gli strumenti utilizzati sia le metodologie adottate durante le procedure.

Negli ultimi decenni la chirurgia refrattiva ha conosciuto un’evoluzione tecnologica significativa, che ha permesso di migliorare progressivamente sia la precisione degli interventi sia la qualità dei risultati visivi. Tra le tecniche più avanzate oggi utilizzate per correggere difetti come miopia, astigmatismo e ipermetropia, la femtolasik rappresenta la soluzione più affidabile e diffusa. Si tratta di una procedura che sfrutta tecnologie laser estremamente sofisticate per rimodellare la cornea, ovvero la struttura trasparente posta nella parte anteriore dell’occhio, fondamentale per la corretta messa a fuoco delle immagini sulla retina. L’obiettivo dell’intervento è modificare in modo controllato la curvatura corneale affinché i raggi luminosi possano convergere correttamente sulla retina, migliorando così la nitidezza della visione. 🔗 Leggi su Zon.it

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