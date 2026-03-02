Nordica Promachine 3 | lo scarpone scolpito dal laser Comfort e performance in un solo gioiello
Un'azienda italiana ha presentato la terza generazione dello scarpone Nordica Promachine 3, progettato per offrire comfort e performance. Lo scarpone è dotato di una scarpetta derivata dal racing e di uno scafo realizzato con tecnologia laser, che crea un effetto camouflage esclusivo. Il prodotto combina alta tecnologia e design innovativo per gli appassionati di sci.
Si chiama Promachine 3, perché è la terza generazione di uno scarpone lanciato per la prima volta 10 anni fa; "in realtà si tratta di uno stampo tutto nuovo" - dice Alberto Contento, Senior Product Manager Skiboots di Tecnica Group (il "mago" dietro ogni scarpone del gigante italiano degli sport della neve) - di un modello che per Nordica ha voluto dire crescita costante di vendite nell'ultimo decennio. Così l'azienda veneta ha voluto rinnovare, per la stagione dello sci 2026-2027, il gioiello top che si colloca appena sotto il livello racing rappresentato dalla linea Dobermann. Promachine è uno scarpone altamente tecnologico,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
