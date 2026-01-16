Tecnologia chip più piccoli e veloci con il laser fononico a onde acustiche
Il laser fononico a onde acustiche superficiali rappresenta una tecnologia innovativa per l’elettronica. Grazie a questa soluzione, è possibile realizzare microchip più compatti e performanti. La sua applicazione si concentra sull’uso del laser per generare onde acustiche superficiali, migliorando efficienza e velocità dei componenti. Questa tecnologia apre nuove possibilità per lo sviluppo di dispositivi elettronici più avanzati e affidabili.
Si chiama laser fononico a onde acustiche superficiali, e’ una nuova tecnologia pensata per rendere i microchip piu’ piccoli e veloci. A svilupparla gli scienziati dell’ Universita’ del Colorado a Boulder, dell’ Universita’ dell’Arizona e dei Sandia National Laboratories, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Matt Eichenfield, ha ideato un approccio innovativo per realizzare versioni piu’ sofisticate dei chip dei cellulari e di altri dispositivi wireless, rendendo potenzialmente questi strumenti piu’ piccoli, piu’ veloci e piu’ efficienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Parma Bologna, derby emiliano da record! Bernabé entra nella storia con il suo gol: è sul podio dei più veloci in Serie A. Ecco la classifica
Leggi anche: Al Museo di Storia Naturale di Foggia arriva il suono del mare con le docce acustiche
Micro-terremoti su chip per futuri smartphone più piccoli e veloci - vibrazioni simili a minuscoli terremoti riprodotti su chip grazie a un laser, potrebbero in futuro aiutare a realizzare smartphone molto più piccoli, veloci ed efficienti. msn.com
IBM Nanophotonics, chip più piccoli, veloci e risparmiosi - Ricercatori IBM hanno annunciato una nuova tecnologia per i chip che integra moduli ottici ed elettrici sullo stesso pezzo di silicio, consentendo ai chip dei computer di comunicare tramite impulsi di ... macitynet.it
Le aziende taiwanesi produttrici di chip e tecnologia pronte a effettuare investimenti per 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti - facebook.com facebook
La Cina valuta l’autorizzazione a Nvidia per importare i chip H200 La quantità di prodotto sarà comunque limitata aifi.it/it/private-cap… #Semiconduttori #Tecnologia #Importazioni #MercatiCinesi #Chip x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.