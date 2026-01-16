Tecnologia chip più piccoli e veloci con il laser fononico a onde acustiche

Il laser fononico a onde acustiche superficiali rappresenta una tecnologia innovativa per l’elettronica. Grazie a questa soluzione, è possibile realizzare microchip più compatti e performanti. La sua applicazione si concentra sull’uso del laser per generare onde acustiche superficiali, migliorando efficienza e velocità dei componenti. Questa tecnologia apre nuove possibilità per lo sviluppo di dispositivi elettronici più avanzati e affidabili.

IBM Nanophotonics, chip più piccoli, veloci e risparmiosi - Ricercatori IBM hanno annunciato una nuova tecnologia per i chip che integra moduli ottici ed elettrici sullo stesso pezzo di silicio, consentendo ai chip dei computer di comunicare tramite impulsi di ... macitynet.it

Le aziende taiwanesi produttrici di chip e tecnologia pronte a effettuare investimenti per 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti - facebook.com facebook

La Cina valuta l’autorizzazione a Nvidia per importare i chip H200 La quantità di prodotto sarà comunque limitata aifi.it/it/private-cap… #Semiconduttori #Tecnologia #Importazioni #MercatiCinesi #Chip x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.