Tecnologia chip più piccoli e veloci con il laser fononico a onde acustiche

Il laser fononico a onde acustiche superficiali rappresenta una tecnologia innovativa per l’elettronica. Grazie a questa soluzione, è possibile realizzare microchip più compatti e performanti. La sua applicazione si concentra sull’uso del laser per generare onde acustiche superficiali, migliorando efficienza e velocità dei componenti. Questa tecnologia apre nuove possibilità per lo sviluppo di dispositivi elettronici più avanzati e affidabili.

Si chiama  laser fononico a onde acustiche superficiali, e’ una  nuova tecnologia  pensata per rendere  i microchip piu’ piccoli e veloci.  A svilupparla gli scienziati dell’ Universita’ del Colorado  a Boulder, dell’ Universita’ dell’Arizona e dei Sandia National Laboratories, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista  Nature  per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da  Matt Eichenfield,  ha ideato un approccio innovativo per realizzare  versioni piu’ sofisticate dei chip dei cellulari  e di altri dispositivi wireless, rendendo potenzialmente questi strumenti piu’ piccoli, piu’ veloci e piu’ efficienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

