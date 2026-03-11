Femminicidio donna uccisa con decine di coltellate a Messina

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina. La vittima, Daniela Zinnanti, è stata colpita con decine di coltellate durante la sera di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Nuovo femminicidio. Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.

