Femminicidio, donna uccisa con decine di coltellate a Messina

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina. La vittima, Daniela Zinnanti, è stata colpita con decine di coltellate durante la sera di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Nuovo femminicidio. Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.

Donna uccisa a coltellate, l'ex compagno confessa. Il fratello di lei: Femminicidio annunciatoL'uomo era ai domiciliari con l'imposizione dell'uso dal braccialetto elettronico, ma non era mai stato installato perché non disponibile. L'arma del delitto era in un cassonetto vicino all'abitazione ... rainews.it

Femminicidio a Messina, donna uccisa con decine di coltellate. Fermato l'ex compagno: era ai domiciliari ma il braccialetto elettronico era indisponibileLa vittima è Daniela Zinnanti, 50 anni. In carcere Santino Bonfiglio, 67 anni, già denunciato per lesioni e maltrattamenti ... corriere.it

La donna, 50 anni, è stata colpita con decine di coltellate da Santino Bonfiglio, 67 anni, fermato poche ore dopo dalla polizia. Durante l’interrogatorio davanti ai magistrati, l'uomo ha confessato il femminicidio e ora è in carcere x.com