Bergamo donna di 42 anni uccisa a coltellate dal marito | l' uomo ha poi tentato il suicidio

A Bergamo una donna di 42 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. L'uomo, identificato come il marito della vittima, è stato coinvolto nell'episodio e ha cercato di togliersi la vita subito dopo. L'evento è avvenuto mercoledì 18 marzo e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. La dinamica e le ragioni dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Tragedia a Bergamo. Un donna è stata uccisa dal marito e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. L'omicidio è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 18 marzo. L'uomo si troverebbe in questura. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla vitima e sul movente. La vicenda Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito a Bergamo in una casa di via Pescaria. La coppia è italiana e l'uomo avrebbe poi tentato, invano, di togliersi la vita. Il delitto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo. L'uomo ora si troverebbe in questura. Sul posto la polizia. La strada è stata chiusa al passaggio per permettere l'arrivo delle forze dell'ordine e delle ambulanze. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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