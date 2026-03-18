femminicidio a bergamo donna uccisa a coltellate in casa

Una donna è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in un’abitazione di via Pescaria, nella zona dello stadio di Bergamo, mercoledì 18 marzo. La polizia ha intervenuto sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o altri coinvolgimenti.

Una donna è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo all’interno di un’abitazione in via Pescaria, nella zona dello stadio di Bergamo. Secondo le prime informazioni, a colpirla sarebbe stato il marito. Il movente dell’aggressione è ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. Le sue condizioni non sono state rese note, ma è stato preso in carico dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. La coppia, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, sarebbe composta da cittadini italiani. L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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