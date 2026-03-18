Fedez ha rivolto una critica a Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì, tramite una storia su Instagram in cui commenta ironicamente sulla presenza o assenza di ospiti legati a Pulp. Nel messaggio, il rapper si rivolge direttamente al conduttore e alla trasmissione, commentando la pluralità di voci presenti nel programma televisivo. La vicenda riguarda le recenti dinamiche di ospitate e partecipazioni nel programma di La7.

Fedez attacca Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì. “Complimenti, siete un grande esempio di pluralità”, scrive il rapper in un storia video pubblicata su Instagram taggando gli account del giornalista e del programma tv di La7. Fedez riferisce che la redazione di DiMartedì si è rivolta a Pulp Podcast, podcast condotto dallo stesso rapper e dal content creator Davide Marra, chiedendo di poter mandare in onda alcuni stralci di puntate passate. In cambio, gli autori di Pulp hanno chiesto che Marra fosse invitato nel programma tv “per difendere l’onorabilità del podcast”, ma la redazione di DiMartedì ha rifiutato, decidendo di mostrare comunque, sotto forma di testo scritto, alcuni virgolettati tratti dal podcast. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fedez contro Giovanni Floris e DiMartedì: “Parlano di Pulp ma non ci vogliono come ospiti”

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Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: @pbersani Alessandro Gassmann @ellyesse Maurizio Landini Elsa Fornero @alesallusti Chiara Becchimanzi Silvia Ronchey @Italo_Bocchino @BettaPiccolotti Lella Costa @Storace Evelin x.com