Fedez va all’attacco di Floris e DiMartedì | Hanno usato i virgolettati senza mostrare le clip

Dopo settimane di silenzio, Fedez ha criticato Giovanni Floris e la trasmissione DiMartedì, accusandoli di aver utilizzato virgolettati senza mostrare le clip originali. L’artista ha diffuso una sua versione dei fatti, evidenziando presunte manipolazioni nel modo in cui sono state presentate le sue parole nel programma televisivo. La querelle tra il cantante e la trasmissione si è fatta più visibile con queste dichiarazioni pubbliche.

La versione dell’artista. Dopo alcune settimane di silenzio, Fedez va all’attacco di Giovanni Floris e DiMartedì. La trasmissione di La7, secondo quanto racconta il cantante, aveva chiesto alcuni spezzoni del suo podcast da trasmettere in diretta. Ma quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, hanno deciso di trasmettere solo i virgolettati, senza mostrare i filmati. La polemica arriva dopo l’annuncio della partecipazione di Giorgia Meloni a una puntata sul referendum. Lo sfogo di Fedez: «Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Fedez va all’attacco di Floris e DiMartedì: “Hanno usato i virgolettati senza mostrare le clip Articoli correlati Fedez contro Giovanni Floris: «Non ha voluto Marra a DiMartedì»Con una storia pubblicata su Instagram Fedez va all’attacco di Giovanni Floris e DiMartedì. diMartedì, Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospitiGiovanni Floris torna questa sera, martedì 13 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed... Altri aggiornamenti su Fedez va all'attacco di Floris e... Argomenti discussi: Fedez contro Giovanni Floris: Non ha voluto Marra a DiMartedì. Fedez contro Giovanni Floris: «Non ha voluto Marra a DiMartedì»Lo sfogo: volevano alcuni stralci di puntate, abbiamo chiesto la presenza di Marra in studio e hanno cambiato idea L'articolo Fedez contro Giovanni Floris: «Non ha voluto Marra a DiMartedì» proviene d ... msn.com Cosa volevano fare col podcast. Fedez contro Floris smonta la strategia di Di MartedìIl rapper accusa la trasmissione di uso strumentale delle clip: il suo sfogo su Instagram ... ilgiornale.it