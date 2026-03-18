A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, si intensificano le discussioni attorno alle puntate di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Davide Marra. Recentemente, è stata ospitata Giorgia Meloni, mentre Fedez ha criticato DiMartedì e Giovanni Floris per le modalità con cui sono state affrontate le tematiche sul podcast. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche tra le parti coinvolte.

A pochissimi giorni dal referendum sulla giustizia, sta facendo parecchio discutere l’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp, il podcast di Fedez e Davide Marra. Nonostante i due abbiano già chiarito di avere invitato anche Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle per un confronto a 360 gradi sulla questione, il loro show è finito nel mirino delle critiche. Anche a DiMartedì, nel corso della puntata di ieri martedì 17 marzo 2026, si è parlato del ‘caso’ Pulp, ma quello che fatto ancora più discutere è stato un retroscena svelato direttamente da Fedez e ‘Mr.’ Marra sui social. Fedez ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Siamo stati contattati dalla redazione di DiMartedì di Giovanni Floris e ci sono stati richiesti alcuni stralci delle nostre puntate, mi sembra quelle di Tajani, Vannacci e Gasparri”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris per le puntate di Pulp Podcast

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