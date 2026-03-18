Fedez ha criticato la trasmissione DiMartedì condotta da Giovanni Floris, accusandola di aver parlato di Pulp Podcast in modo poco corretto. Nelle sue dichiarazioni, il cantante ha rivolto un commento sarcastico, rivolgendosi direttamente alla trasmissione e alla sua deontologia. La polemica si è concentrata sulle modalità con cui il programma ha trattato l’argomento senza approfondimenti o chiarimenti.

Dopo l’annuncio dell’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast a ridosso del Referendum sulla Giustizia, Fedez, co-conduttore dello show assieme a Mr Marra, ha polemizzato sui social con la trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris. Il programma di La7 ha parlato del podcast co-condotto dal cantante nella puntata di martedì 17 marzo. Lo sfogo di Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris Le parole di Mr Marra su DiMartedì e Floris Giorgia Meloni a Pulp Podcast: l'annuncio Il retroscena su Schlein e Conte a Pulp Podcast Lo sfogo di Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris In una Storia pubblicata su Instagram nella serata di martedì 17... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez contro DiMartedì e Giovanni Floris per le puntate Pulp Podcast, "complimenti alla vostra deontologia"

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Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: @pbersani Alessandro Gassmann @ellyesse Maurizio Landini Elsa Fornero @alesallusti Chiara Becchimanzi Silvia Ronchey @Italo_Bocchino @BettaPiccolotti Lella Costa @Storace Evelin x.com