Il caro petrolio apre il fronte dei tassi Fed

Il prezzo del petrolio è aumentato considerevolmente, influenzando i mercati internazionali e i tassi di interesse negli Stati Uniti. Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a crescere, alimentando l’incertezza tra gli operatori economici. La Federal Reserve sta monitorando attentamente la situazione, ma ancora non sono state annunciate decisioni ufficiali sui tassi di interesse.

Le fiammate del petrolio e lo Stretto di Hormuz minato gelano le speranze in una fine rapida della guerra. E nel controllo dell’ inflazione. Negli Stati Uniti, in particolare, il rialzo del carovita, potrebbe aprire due fronti delicatissimi per il presidente Usa: con i consumatori americani, che già stanno pagando l’effetto dazi, e con la Federal Reserve. A maggio entrerà in carica il successore designato a Jerome Powell, Kevin Warsh. Banchiere brillante, più disponibile a una riduzione dei tassi Usa come auspicato dalla Casa Bianca. Un rigurgito dell’inflazione da caro energia, però, potrebbe essergli da ostacolo sulla strada della riduzione dei tassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caro petrolio apre il fronte dei tassi Fed Articoli correlati Fed concentrata su altri due tagli dei tassi nel 2026La Federal Reserve resta concentrata su una politica monetaria più accomodante mentre si appresta ad aprire il 2026, un anno cruciale per la... Fed più incerta su un taglio dei tassi dopo dati occupazioneLe probabilità di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve entro metà anno si sono ridotte, dopo i dati...