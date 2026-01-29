Fed non taglia i tassi Powell | economia in salute politica monetaria stabile

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariato il tasso sui prestiti overnight, fermo tra il 3,5% e il 3,75%. La banca centrale ha confermato di voler restare stabile sulla politica monetaria, con Jerome Powell che ha detto che l’economia americana mostra segnali di buona salute. Nessun taglio, quindi, almeno per ora.

La Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso sui prestiti overnight nel range 3,5%–3,75%, confermando un orientamento di politica monetaria stabile. Nel comunicato post riunione, il Federal Open Market Committee ( FOMC ) ha sottolineato che gli ultimi indicatori mostrano un'attività economica "in solida espansione", mentre il mercato del lavoro evidenzia segnali di stabilizzazione del tasso di disoccupazione. In conferenza stampa, il presidente della Fed, Jerome Powell ha affermato: "Molti dei miei colleghi ritengono difficile guardare ai dati in arrivo e sostenere che la politica sia oggi significativamente restrittiva", suggerendo che l'attuale livello dei tassi non rappresenta più un freno rilevante per la crescita.

