FC 26 Nuova Evoluzione | Festa a centrocampo Party in the Middle

La FC 26 Nuova Evoluzione introduce una festa a centrocampo, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni del centrocampista. Questa evoluzione si concentra sulla creazione di un giocatore completo, in grado di recuperare palla e di passare rapidamente dalla fase difensiva a quella offensiva. La nuova versione punta a ottimizzare le capacità di controllo e di lancio, rendendo il centrocampista una vera e propria “belva” in campo.

Dopo l’attacco e la difesa, è il momento di sistemare il cuore della tua squadra. Questa Evoluzione è pensata per creare il centrocampista totale: una “belva” capace di recuperare palla e trasformare immediatamente l’azione da difensiva in offensiva con lanci millimetrici. Dettagli e Costi. Costo: 60.000 crediti o 400 FC Points.. Scadenza: 16 giorni 22 ore 59 minuti.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. OVR max: 88.. Tiro max: 85.. Fisicità max: 89.. Posizione: CC (CM).. Stili di gioco max: 10 (Base), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. Un potenziamento massiccio che punta tutto sulla qualità del palleggio e sulla dinamicità: Generale: Rarità EVO FUT Birthday, OVR +20 (Max 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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