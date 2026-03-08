FC 26 Nuova Evoluzione | L’anima della festa The Party Is Inside

Il compleanno di Ultimate Team continua a regalare follie. Con l’evoluzione L’anima della festa, puoi prendere un esterno destro e trasformarlo in un trequartista (COC) dai piedi vellutati, capace di dettare i ritmi della partita con statistiche da capogiro. Dettagli e Costi. Tempo rimasto: 17 giorni.. Costo: 90.000 crediti o 600 FC Points.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. Posizione: ED (RM) o AD (RW).. OVR max: 88.. Velocità max: 91.. Stili di gioco: Max 10 (Base), Max 2 (Plus).. Ruoli totali: Max 4.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti: Il salto di qualità totale. Questa EVO è un vero e proprio “rebranding” tecnico del giocatore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione: Taglia dentro (AD) (Inside Edge)

FC 26 Evoluzione: Super difesa (Block Party)

