Silenzio durante l’inno Così le calciatrici iraniane si ribellano al regime degli ayatollah video

Durante la partita contro la Corea del Sud, le calciatrici iraniane hanno deciso di non cantare l’inno nazionale iraniano, rimanendo in silenzio durante la sua esecuzione. L’evento si è verificato all’inaugurazione della Coppa d’Asia in Australia, attirando l’attenzione sui gesti di protesta delle atlete contro il regime degli ayatollah. La scelta di non partecipare alla canzone è stata una forma di espressione pubblica durante il match.

Silenzio totale durante l'inno iraniano. Questa la scelta delle calciatrici iraniane all'inaugurazione della Coppa d'Asia in Australia, in occasione della prima partita contro la Corea del Sud. Le atlete, allenate da Marziyeh Jafari, sono rimaste impassibili, anche se qualcuna ha versato qualche lacrima al solo pensiero che il proprio Paese stia continuando a vivere sotto le bombe e la repressione di un regime islamista. Sguardi che si sono incrociati con quelli di chi, sugli spalti, con fierezza sventolava la bandiera raffigurante il leone e il sole dorato, che risale al periodo in cui in Iran c'era lo scià Rezha Pahlavi.