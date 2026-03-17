In Australia, due calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno ricevuto il permesso di restare e si stanno allenando a Brisbane. Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh si sono unite alle sessioni di allenamento del Brisbane Roar, formazione di primo piano nel campionato femminile australiano. Le atlete sono state ammesse all’interno del club per continuare la loro attività sportiva.

Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, le due giocatrici della nazionale femminile iraniana a cui è stato concesso asilo in Australia, hanno partecipato a una sessione di allenamento con il Brisbane Roar, una delle squadre di punta dell’A-League Women’s. Le due calciatrici sono state fotografate sorridenti e con indosso la divisa del team australiano. Il Brisbane Roar ha pubblicato su Instagram un messaggio di benvenuto per Pasandideh e Ramezanisadeh, accompagnato dall’emoji di una leonessa, un riferimento al soprannome con cui sono conosciute le giocatrici iraniane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, le calciatrici iraniane a cui è stato concesso l’asilo si allenano a Brisbane

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