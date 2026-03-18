Fareed Zakaria, politologo americano di origini indiane, ha dichiarato al Corriere che investire risorse in aree periferiche potrebbe mettere a rischio la posizione degli Stati Uniti come potenza dominante. Secondo lui, una grande potenza dovrebbe adottare un approccio più equilibrato in politica estera per evitare conseguenze negative a lungo termine. La sua analisi si concentra sulla gestione delle risorse e sulla strategia globale degli Stati Uniti.

«Le Grandi Potenze in genere non cadono perché conquistate da armate straniere, ma cadono perché si sovraccaricano di impegni verso la periferia, trascurando le sfide esistenziali. È ciò che sta facendo l’America». Considerato «il più influente analista politico della sua generazione», Fareed Zakaria è sempre molto attento ad applicare le lezioni della Storia nella lettura del presente. «C’è una tendenza irresistibile quando sei la potenza guida del sistema mondiale — dice al telefono da New York — a dilapidare tempo e risorse cercando di stabilizzare diverse parti del mondo, mettendo a posto regimi non graditi, risolvendo crisi momentanee e colmando vuoti di potere in regioni periferiche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fareed Zakaria: «Sprecando risorse in periferia l’America rischia il collasso come potenza egemone»

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