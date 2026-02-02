Caos in casa Intrepid Studios | l’MMO Ashes of Creation rischia il collasso

Il caos esplode in casa Intrepid Studios. Dopo l’annuncio di numerosi dipendenti che lasciano l’azienda, cresce il timore che lo sviluppo di Ashes of Creation possa fermarsi o subire grossi ritardi. La comunità, già in trepidazione per l’atteso MMO, ora si trova a seguire da vicino ogni nuova notizia sulla crisi interna.

L’annuncio della dimissione di massa da parte di Intrepid Studios ha scosso profondamente la comunità di Ashes of Creation, il prossimo grande MMORPG in arrivo su PC. Il 2 febbraio 2026, il direttore creativo Steven Sharif ha ufficialmente lasciato il progetto, portando con sé un’ampia parte del team di sviluppo. La decisione non è stata presa in modo isolato: si tratta di un esodo collettivo, confermato anche da Margaret Krohn, ex responsabile del progetto, che ha rivelato di aver lasciato la società dopo anni di impegno. L’addio è stato motivato da tensioni crescenti tra i membri del team creativo e la direzione aziendale, con Sharif che ha dichiarato di non poter più sostenere scelte etiche e strategiche prese dal consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

