Fantacampionato le classifiche dopo la 27ª giornata | Luca Bellabarba in testa alla generale

Dopo la 27ª giornata del fantacampionato, Luca Bellabarba guida la classifica generale, mentre le classifiche di giornata e dei lettori del quotidiano mostrano i risultati aggiornati. La graduatoria complessiva e le posizioni dei partecipanti si aggiornano in base alle performance delle squadre e alle scelte dei giocatori. I dati pubblicati riflettono l’andamento del torneo e le preferenze dei lettori.

La 27ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la netta vittoria dell'Udinese sulla Fiorentina. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Marco Campolmi (103); 2) Augusto Costa (101); 3) Roberto Menoni (100); 4) Roberto Menoni (99,5); 5) David Egger (99,5); 6) Francesco Saverio Russo (99); 7) Antonio Calabrese (99); 8) Maicol Albini (99); 9) Marco Giuliani (99); 10) Luigi Di Pietro (98); 11)...