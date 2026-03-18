Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha commentato il caso della famiglia del bosco, sottolineando che la soluzione più sensata è affidarsi all’affidamento al padre. La vicenda ha suscitato interesse pubblico e coinvolge direttamente le istituzioni. Marsilio ha espresso la sua opinione in merito alle possibili opzioni, mantenendo un tono diretto e senza entrare in dettagli legali o motivazioni.

Marco Marsilio, da Presidente della Regione Abruzzo, ha seguito da vicino il caso della famiglia del bosco, e sta lavorando seppur come lui stesso sottolinea in una intervista a La Verità « in maniera discreta con l’aiuto della garante dei minori della Regione, che è andata molte volte a trovare i bambini e cerca di relazionarsi con tutte le parti». E a questo punto secondo il governatore ripartire dall’affidamento al padre «In questo momento sembra l’idea più ragionevole. Anche perché nelle relazioni che fanno il Tribunale, l’assistente sociale e così via la figura del padre viene descritta in una maniera diversa e più positiva rispetto al giudizio tranchant che c’è sulla madre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia del bosco, Marsilio: “Ripartire dall’affidamento al padre è l’idea più ragionevole”

Articoli correlati

Famiglia del bosco, ipotesi affidamento al padre: ha detto sì ai “vaccini”La potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan, ma non alla madre Catherine È questa...

Famiglia del bosco, la relazione: “I bambini stanno meglio dopo l’allontanamento della madre”. Verso l’affidamento al padreIl caso della “famiglia del bosco” entra in una fase decisiva, in cui le valutazioni tecniche iniziano a delineare una possibile soluzione stabile: i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia del bosco Marsilio Ripartire...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Marsilio: La Regione lavora con discrezione per una soluzione nell'interesse dei minori; Famiglia nel bosco, Marsilio 'al lavoro con discrezione e serietà'; Famiglia nel bosco, al tribunale dell’Aquila in arrivo gli ispettori inviati dal ministro Nordio; Famiglia nel bosco, presentato il reclamo contro l'ordinanza che ha separato madre e figli.

Famiglia nel bosco, nuovo ricorso: gli ispettori di Nordio in tribunale. E a Palmoli arriva anche Rita De CrescenzoL'ispezione avviata dal Ministero della Giustizia sul caso della famiglia del bosco è entrata nella fase operativa. La squadra ispettiva è arrivata ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, Marsilio 'al lavoro con discrezione e serietà'(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAR - Sulla vicenda della famiglia di Palmoli e dei bambini allontanati dai genitori, la Regione Abruzzo continua a seguire con la massima attenzione e con il dovuto senso di re ... msn.com

"La mamma dipinta come una strega", il ricorso degli avvocati della famiglia del bosco. #ANSA - facebook.com facebook

"La mamma dipinta come una strega", il ricorso degli avvocati della famiglia del bosco #ANSA x.com