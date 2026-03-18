La famiglia del bosco è al centro di un procedimento giudiziario che riguarda la tutela dei minori. Le valutazioni tecniche suggeriscono che i bambini stanno meglio senza la madre e si stanno considerando forme di affidamento alternative, tra cui quella al padre. La decisione finale si avrà nelle prossime settimane, dopo le verifiche delle autorità competenti.

Il caso della “famiglia del bosco” entra in una fase decisiva, in cui le valutazioni tecniche iniziano a delineare una possibile soluzione stabile: i bambini stanno meglio dopo l’allontanamento della madre e il percorso ora punta a un rientro in famiglia sotto la guida del padre. A segnare questo passaggio è la prima relazione degli assistenti sociali successiva al provvedimento del 6 marzo, che aveva disposto l’allontanamento della donna dalla casa famiglia di Vasto. Il documento è chiaro nel suo senso generale: “I bimbi stanno meglio”. Una sintesi che trova conferma nei dettagli: maggiore serenità, adattamento alla vita comunitaria e una progressiva capacità di relazionarsi con gli altri minori e con l’équipe educativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia del bosco, la relazione: “I bambini stanno meglio dopo l’allontanamento della madre”. Verso l’affidamento al padre

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, gli scenari dopo l'allontanamento della madre dall'affidamento al rientro in AustraliaMadre fuori dalla casa famiglia di Vasto e bambini destinati a un’altra struttura: è l’ultimo provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila nel...

La famiglia nel bosco, dal trasferimento dei bambini all’allontanamento della madre: le motivazioniLa situazione concernente quella che ormai al pubblico è nota come “la famiglia nel bosco” sta subendo ulteriori variazioni.

I Faked My Own Kidnapping to Test My Cold Husband, Only to Discover He's Loved Me Forever

Aggiornamenti e notizie su Famiglia del bosco la relazione I...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madre; Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila; Famiglia del bosco, il papà Nathan Trevallion: Voglio che i bimbi tornino a casa, non organizzate presidi e proteste; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore.

Famiglia nel bosco, i bimbi affidati al padre nella nuova casa. Rita De Crescenzo va a trovarli (in Maserati), ma Nathan e Catherine non si fanno trovareGli ispettori del ministero della Giustizia sono arrivati in quattro, a bordo di un'auto scura, fendendo la folla di giornalisti. E hanno cominciato il loro lavoro sulla famiglia del bosco, ... leggo.it

La famiglia del bosco invitata in Senato, polemica su La RussaIl vento delle polemiche sul referendum finisce per travolgere anche la casa nel bosco. L'invito da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla famiglia neorurale di Palmoli ha innescato l ... ansa.it

«Esercizio sordo del potere, compromessi i diritti di una famiglia. Le relazioni di assistente sociale e struttura protetta offendono l’intelligenza» #FamigliaDelBosco #vasto #assistentisociali #ilcentro - facebook.com facebook

Mercoledì la famiglia del bosco ricevuta da La Russa al Senato. La coppia sarebbe stata invitata a palazzo Madama direttamente dal presidente #ANSA x.com