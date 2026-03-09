Il 14 gennaio è stato possibile somministrare i vaccini ai bambini grazie alla collaborazione tra le famiglie e le autorità sanitarie. La famiglia del bosco, coinvolta nella vicenda, ha deciso di affidare i figli al padre, che ha dato il consenso ai vaccini. La procedura si è svolta senza intoppi, segnando un momento importante per lo svolgimento delle vaccinazioni in quella comunità.

La potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan, ma non alla madre Catherine È questa l’ipotesi che si starebbe profilando. La donna intanto è stata costretta ad abbandonare la struttura in cui si trovava con i figli, a seguito di un’ordinanza restrittiva emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Catherine Birmingham, da quando sono iniziate le indagini sulla sua famiglia, ha eretto un muro di ostilità nei confronti di tutti coloro che hanno tentato di avvicinarsi ai suoi figli per imporre regole che per lei non erano idonee. Si è opposta a portare i bambini da un pediatra, a farli andare a scuola, o farli vivere in una casa con doccia, termosifoni, bidet. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, ipotesi affidamento al padre: ha detto sì ai “vaccini”

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, nuova battaglia legale: “I tre figli rischiano l’adozione”. Spunta l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padreVasto (Chieti), 8 marzo 2026 – La possibilità (certamente shock ma a oggi ancora lontana) dell'adozione per i tre figli di Nathan Trevallion e...

Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padreLa vicenda della famiglia nel bosco potrebbe arrivare a una svolta drastica: l'affidamento esclusivo dei figli al padre.

Aggiornamenti e notizie su Famiglia del bosco ipotesi affidamento...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre; Famiglia nel bosco, ora i tre figli rischiano l’adozione. Ma c’è l’ipotesi di affidamento esclusivo al padre; Famiglia nel bosco, il compleanno dei gemelli (senza regali dai parenti). L'ipotesi trasferimento; Famiglia nel bosco, l’ipotesi di rientro in Australia e l’offerta di una casa gratis in Italia per i prossimi 12 anni.

Famiglia nel bosco, allontanamento forzato e dibattito nazionale: l’ombra del rischio adozioneAllontanamento, polemiche e rischio adozione: i bambini della ‘famiglia nel bosco’ tra tutela e diritti genitoriali. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso. notizie.it

Famiglia nel bosco, ora i tre figli rischiano l’adozione. Ma c’è l’ipotesi di affidamento esclusivo al padreRicorso urgente contro l’allontanamento di mamma Catherine Birmingham dalla comunità di Vasto. Lo psichiatra: Trauma indelebile nella mente dei bimbi, è il punto più basso di tutta la storia. La pre ... quotidiano.net

Quello che sta emergendo sulla cosiddetta famiglia del bosco mi lascia molto colpita. Personalmente faccio fatica a ricordare un intervento così duro nei confronti di dei bambini e della loro madre. L’allontanamento di dei figli dalla propria famiglia è una decisi - facebook.com facebook

La famiglia del bosco tra i limiti del diritto e il ricorso al buon senso x.com