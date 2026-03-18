In un ricorso presentato a Chieti, la famiglia del bosco ha rivolto accuse e sollevato polemiche contro la madre. Nei documenti dei legali vengono contestate alcune relazioni sociali e comportamenti legati alla figura materna. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa situazione, senza fornire ulteriori dettagli sui fatti o sulle parti coinvolte.

Chieti - Nel ricorso dei legali emergono forti contestazioni alle relazioni sociali e alla decisione del Tribunale dei minori dell’Aquila sull’allontanamento dei figli dalla madre Si riaccende il caso della “famiglia del bosco”, al centro di un nuovo capitolo giudiziario dopo il ricorso presentato dai legali della madre. Nelle 37 pagine depositate dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, viene contestata in modo deciso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che lo scorso 6 marzo ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi tre figli, accolti in una casa famiglia. Nel documento, la difesa punta a evidenziare quella che viene definita una “lettura unilaterale” della vicenda da parte delle autorità, mettendo in discussione le valutazioni contenute nelle relazioni degli operatori coinvolti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, il ricorso shock: accuse e polemiche sulla madre

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