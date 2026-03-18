Perché la famiglia nel bosco può già tornare unita le accuse nel ricorso ai servizi sociali | La madre trattata come una donna difettosa Lei scrive ai giudici

Nel ricorso ai servizi sociali, la famiglia del bosco afferma che le criticità sollevate dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila per motivare l’allontanamento dei tre bambini sarebbero ormai superate. I legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, contestano le accuse e sostengono che la madre sia stata trattata come una donna difettosa. La donna ha scritto ai giudici, chiedendo di tornare a essere unita ai figli.

Secondo i legali della famiglia del bosco, Marco Femminella e Danila Solinas, le criticità sollevate dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila per giustificare l’allontanamento dei tre bambini sarebbero ormai superate. Dall’abitazione alla scolarizzazione, dalla socialità dei minori ai cicli vaccinali: tutto, sostengono, è stato affrontato e sistemato. Non ci sarebbe dunque più ragione per tenere i figli separati dai genitori, né per aver allontanato Catherine Birmingham dalla casa famiglia dove i bambini sono ospitati dallo scorso 6 marzo. Nel ricorso vengono contestate anche le ultime relazioni redatte dopo l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Famiglia nel bosco: il comitato #difesaminori chiede una revisione dell'affidamento ai servizi socialiSentita partecipazione alla fiaccolata per sostenere il ricongiungimento della famiglia alla quale il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha... Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la... Referendum sulla Giustizia. Due visioni una scelta Altri aggiornamenti su Perché la famiglia nel bosco può già... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, ma perché il bene dei bambini conta così poco?; Famiglia nel bosco, i bimbi separati dalla mamma. Il ministro Nordio manda gli ispettori; Mamma della famiglia nel bosco allontanata, uno dei figli in sciopero della fame; Famiglia nel bosco, bambini resteranno nella casa accoglienza di Vasto perché rifiutati da altre strutture. Famiglia nel bosco, perché la psicologa chiede di sospendere le videochiamateSi profila l’ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. Secondo quanto emerge da una relazione redatta dalla casa famiglia di Vasto dove i tre fratellini sono ospiti da ... msn.com Perché la madre della famiglia nel bosco è stata allontanata dai figliSecondo i giudici ha sviluppato un comportamento ostile che di conseguenza ha reso i bambini difficili da gestire ... ilpost.it Sono belli, sono rumorosi… ma soprattutto sono della famiglia di #Staseratuttoepossibile Vi aspettiamo questa sera per la terza puntata, ore 21:20 su Rai 2 e RaiPlay #STEP - facebook.com facebook "La mamma dipinta come una strega", il ricorso degli avvocati della famiglia del bosco #ANSA x.com