Al Tribunale di Roma, in piazzale Clodio, sono stati rinviati a giudizio 16 imputati, tra cui Pippo Franco, con l’accusa di aver ottenuto falsi Green pass. L’udienza riguarda presunte irregolarità nelle certificazioni che attestano la vaccinazione contro il Covid. La vicenda torna a far parlare di pratiche sospette legate alle certificazioni verdi durante la pandemia.

Le luci del Tribunale di Roma in piazzale Clodio si accendono su uno dei capitoli più discussi dell’era pandemica, riportando d’attualità la questione delle certificazioni verdi ottenute in modo irregolare. Al centro del dibattimento che sta prendendo il via nelle aule della Capitale figura un nome di primissimo piano dello spettacolo italiano: il comico Pippo Franco, coinvolto nel procedimento insieme al figlio Gabriele e alla moglie Maria Piera. Per l’intera famiglia l’accusa formulata dalla Procura è quella di falso in atto pubblico. Secondo l’impianto accusatorio, i tre avrebbero utilizzato «attestazioni di vaccinazione, mai somministrate, per ottenere la certificazione verde durante la pandemia», aggirando così le norme sanitarie vigenti in quel momento critico per il Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Covid, Pippo Franco e altre 15 persone rinviati a giudizio per presunti Green pass falsi

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