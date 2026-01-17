Fiamme alla scuola dell’infanzia Paura a Seregno per 130 bambini

Nella giornata di ieri, una scuola dell’infanzia tra il quartiere Santa Valeria e Ceredo a Seregno ha vissuto un episodio di incendio, coinvolgendo circa 130 bambini. La situazione ha generato preoccupazione tra genitori e staff scolastico, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla gestione delle emergenze in ambienti educativi.

Apprensione e paura ieri in una scuola dell’Infanzia di Seregno, fra il quartiere Santa Valeria e il Ceredo. Le fiamme che si sono sprigionate all’ora di pranzo da un bagno alla scuola Andersen, la struttura di via Bernardino Luini 214, hanno indotto il personale e gli insegnanti a evacuare tutti i piccoli. Almeno 130 i bambini che sono stati accompagnati in tutta fretta verso le uscite di sicurezza e poi all’esterno della struttura. In via Bernardino Luini si sono immediatamente precipitate le Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, inviate sul posto a seguito dell’ incendio che si era verificato all’interno della scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme alla scuola dell’infanzia. Paura a Seregno per 130 bambini Leggi anche: Incendio nella scuola dell'infanzia: evacuati 130 bambini, struttura inagibile Leggi anche: Stromboli verso la secessione, che parte proprio dalla scuola: “94 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia, primaria e media”. Dato in controtendenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiamme alla scuola dell’infanzia. Paura a Seregno per 130 bambini - L’incendio si è sprigionato da un bagno intorno all’ora di pranzo, immediata la fuga dall’edificio. ilgiorno.it

Fiamme dalla centralina elettrica e scoppia un #incendio: chiusa una #scuola - facebook.com facebook

Fiamme dalla centralina elettrica e scoppia un #incendio: chiusa una #scuola x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.