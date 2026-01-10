Petralia Soprana fino a fine anno la mensa sarà gratuita per i bambini della scuola dell' infanzia

A partire dal ritorno dalle vacanze natalizie, le famiglie di Petralia Soprana potranno usufruire gratuitamente del servizio di mensa per i bambini della scuola dell’infanzia fino a fine anno scolastico. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e garantire un pasto equilibrato ai più piccoli durante il periodo scolastico.

Una buona notizia accoglie il rientro dalle vacanze natalizie delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di Petralia Soprana: il servizio di mensa scolastica sarà gratuito fino alla fine dell’anno scolastico. “La refezione scolastica gratuita - dichiara il sindaco Pietro Macaluso - è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

