Stefano Borghi ha detto che la vittoria del Milan a Bologna è stata la cosa più impressionante dell’ultimo turno di Serie A. Il giornalista di Sky ha commentato l’evento durante 'Sky Calcio Unplugged', sottolineando come i rossoneri abbiano mostrato una grande solidità in trasferta.

Durante il primo episodio del nuovo podcast 'Sky Calcio Unplugged', il giornalista Stefano Borghi ha detto la sua sulla netta vittoria del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La cosa che mi ha impressionato di più dell'ultimo turno di Serie A è stata la vittoria del Milan. Cioè il Milan giocava a Bologna di martedì, con la pressione di sapere già i risultati degli altri che erano stati quasi tutti positivi per le sue concorrenti, visto che continuano a mettere come grande obiettivo il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions, il Milan è andato a Bologna e ha vinto 3 a 0". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi sicuro: “La vittoria del Milan è la cosa che più mi ha impressionato dell’ultimo turno di Serie A”

Approfondimenti su Borghi Sicuro

Stefano Borghi analizza la recente vittoria del Milan contro il Verona, sottolineando l’atteggiamento concentrato della squadra di Allegri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Borghi Sicuro

Argomenti discussi: Borghi sicuro: Colpaccio del Milan al Dall'Ara, mandato messaggio all'Inter per lo scudetto; Le vittoria in Coppa Italia contro il Torino e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Bologna-Milan Borghi | Vero colpaccio dei rossoneri È stata una vittoria di gioco.

Non è solo una Granfondo. È un viaggio che inizia e finisce sul mare La Granfondo 5Mila Marche è pedalare tra spiagge, colline e borghi, respirando la bellezza delle Marche. È la sfida giusta, un’organizzazione che ti fa sentire al sicuro, ristori di territ facebook