A Napoli, i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato quasi 3 milioni di euro in banconote false da 50 e 100 euro. Le autorità hanno scoperto una stamperia clandestina a Torre Annunziata, dove sono state trovate e confiscate le banconote. L’immobile è stato sottoposto a sequestro e i soldi sono stati posti sotto sequestro dai finanzieri.

Banconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro. Sequestrati anche 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. Le banconote - hanno scoperto i finanzieri - venivano sottoposte a una procedura di invecchiamento per renderle più vissute e quindi maggiormente realistiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro

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