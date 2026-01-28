Cade elicottero muore il fratello dell' ingegnere che ha fatto l' identikit del sottosuolo napoletano

Un elicottero è caduto nel pomeriggio di martedì vicino a Benevento. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo dall’aeroporto di contrada Olivola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il pilota e il passeggero sono morti. Tra le vittime c’è anche il fratello dell’ingegnere che ha realizzato l’identikit del sottosuolo napoletano. La notizia ha sconvolto la zona, ancora sotto shock per quanto accaduto.

L'incidente nel pomeriggio di ieri nel territorio beneventano, gravissimo il pilota, ex colonnello dell'aeronautica, napoletano L'allarme è scattato intorno alle 16.30 di martedì pomeriggio e segnalava che un elicottero era precipitato poco dopo il decollo nella zona dell'aeroporto di contrada Olivola, a pochi chilometri da Benevento. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: Vigili del fuoco con mezzi speciali, sanitari del pronto intervento e forze dell'ordine. Raccapricciante la scena, col velivolo - un elicottero modello Robinson - ridotto ad un ammasso di rottami in fiamme, a poche centinaia di metri dagli hangar dell'aeroporto, destinato alla movimentazione di ultraleggeri.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Olivola Perdifumo Berbenno: scivola e cade per 300 metri, muore un ingegnere Loreto: si apre una voragine sull’asfalto, colpa dell’acqua che ha scavato il sottosuolo (e di una perdita) Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Arezzo, elicottero precipitato: recupero difficile - 1 Mattina News 11/11/2025 Ultime notizie su Olivola Perdifumo Argomenti discussi: Tragedia nei cieli: elicottero precipita all'aeroclub, un morto; Tragedia ad Airola. Cade elicottero muore imprenditore - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore; Operaio cade dal tetto di un capannone nel Torinese, è grave. Tragedia ad Airola. Cade elicottero muore imprenditoreSi chiamava Pasquale Esposito, 76 anni di Airola (Benevento), il passeggero che ha perso la vita a bordo dell'elicottero, precipitato nel pomeriggio alla ... napolivillage.com Benevento, tragedia aerea: muore Pasquale Esposito in un incidente con elicotteroUn grave incidente ha colpito la zona del campo di aviazione di Benevento, dove un elicottero è precipitato in contrada Olivola. A bordo c’erano due persone: ... laprimapagina.it Tragedia sfiorata: cade l'elicottero per l'eliski a quota 3.350 metri. C'è un ferito Leggi l’articolo tinyurl.com/dydakea7 - facebook.com facebook Precipita elicottero ultraleggero, un morto ed un ferito grave. A Benevento #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.