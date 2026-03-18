Ex Milan Giampaolo torna in Serie A | sarà il nuovo allenatore della Cremonese

L'ex allenatore del Milan, Giampaolo, torna in Serie A e sarà alla guida della Cremonese. La squadra, dopo un inizio di stagione con una vittoria contro il Milan, ha deciso di affidarsi a lui per rilanciarsi nel campionato. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un cambiamento importante nello staff tecnico della formazione.

Dopo l'avvio di stagione positivo, iniziato con la vittoria in casa del Milan, la Cremonese si è fermata tornando in zona retrocessione. La squadra di Davide Nicola ha subito un brusco stop che, ad oggi, ne ha fatto pagare le conseguenze. Il club grigiorosso, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ha deciso di esonerare Davide Nicola e di affidare la guida della squadra a Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan. Ecco, di seguito, il comunicato della Cremonese: LEGGI ANCHE: Milan, quanti punti mancano davvero all'obiettivo Champions? L'analisi degli ultimi 10 anni di Serie A U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Giampaolo torna in Serie A: sarà il nuovo allenatore della Cremonese Articoli correlati Leggi anche: Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese Calcio serie C, Serse Cosmi torna in pista: sarà il nuovo allenatore della SalernitanaL'ex Grifone ha scelto di rimettersi in gioco a quattro anni dall'ultima esperienza. Contenuti e approfondimenti su Ex Milan Giampaolo torna in Serie A... Temi più discussi: Cremonese, Nicola a rischio: Giampaolo in pole per sostituirlo; Il Catania è secondo in classifica ma esonera l'allenatore; 'Caso' Pulisic-Leao, novità da MIlanello: c'è stato un gesto significativo tra i Big del Milan; Cremonese, si valuta l'esonero di Nicola: quotazioni alte per Giampaolo. Ufficiale, Giampaolo allenatore della Cremonese: l’ex Milan torna in panchinaPer il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina della squadra lombarda, visto che l'ha allenata nella stagione 2014/2015 ... msn.com UFFICIALE - Giampaolo torna in Serie A: è il nuovo tecnico della CremoneseDopo aver ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, la Cremonese ha annunciato di aver affidato la panchina a Marco Giampaolo, al ritorno in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie ... lalaziosiamonoi.it In vista della prossima stagione, sono diversi gli attaccanti accostati al #Milan, ma chi è che farebbe al caso dei rossoneri Leggi la nostra analisi nei commenti #SempreMilan - facebook.com facebook Szoboszlai era quasi del Milan, il retroscena di Boban: "Era chiuso, poi non si fece..." x.com