Calcio serie C Serse Cosmi torna in pista | sarà il nuovo allenatore della Salernitana

Serse Cosmi riprende a allenare dopo quattro anni di inattività, questa volta alla guida della Salernitana. La scelta deriva dalla sua lunga esperienza in serie C e dal desiderio di tornare a lavorare in un ruolo di responsabilità. La società ha deciso di puntare su di lui per risollevare le sorti della squadra. Cosmi si prepara a dirigere gli allenamenti e a plasmare il nuovo progetto tecnico. La sua esperienza sarà fondamentale per la prossima sfida.

L'ex Grifone ha scelto di rimettersi in gioco a quattro anni dall'ultima esperienza. Per lui contratto fino a giugno con rinnovo in caso di promozione in B Ha guidato il Perugia in due periodi distinti e ora, dopo quattro anni senza panchina, è pronto a rimettersi in gioco. Serse Cosmi è stato scelto come nuovo allenatore della Salernitana, formazione che milita nel girone C ed occupa il terzo posto, decisamente staccata dalla vetta. Cosmi firmerà un contratto valido fino a fine stagione con opzione per quella successiva al verificarsi di alcune condizioni, prima tra tutte la promozione in serie B. 🔗 Leggi su Today.it

La Salernitana ha esonerato Raffaele, il nuovo allenatore sarà CosmiLa decisione di cambiare allenatore deriva dai risultati deludenti ottenuti dalla squadra nelle ultime partite.

Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele, il papabile ‘naufrago’ torna in panchinaLa Salernitana ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Serse Cosmi dopo aver sollevato Giuseppe Raffaele, in seguito a una serie di risultati deludenti.

Serse Cosmi è il nuovo tecnico della Salernitana: non allenava dal 2022Ritorna a dirigere una squadra dopo l'ultima volta sulla panchina del Rijeka, nel campionato croato ... msn.com

Salernitana, Serse Cosmi è il nuovo allenatore: ritorno in Serie C dopo oltre vent’anniL’ultima esperienza italiana al Crotone nel 2021, poi il Rijeka nel 2022. Il tecnico umbro riparte dalla terza serie, dove aveva iniziato con l&rsquo ... pianetalecce.it

Agrotoday - Serse Cosmi è il nuovo allenatore della Salernitana. L'allenatore ha firmato un contratto valido fino a giguno 2026 con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie B. Domani, l'allenatore, condurrà il primo allenamento. Con lui, in pan - facebook.com facebook

ULTIM'ORA - Serse Cosmi torna in panchina x.com