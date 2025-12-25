Papa Leone XIV sorprende i fedeli | la notte di Natale tra pioggia e un gesto che commuove Piazza San Pietro

Il Pontefice esce a sorpresa sul sagrato: "Gesù ci porta la pace e l'amore". Una notte di Natale destinata a rimanere impressa nella memoria dei fedeli. Papa Leone XIV ha scelto di sorprendere tutti, lasciando la Basilica di San Pietro poco prima dell'inizio della Messa della Notte di Natale per salutare personalmente la folla riunita in piazza, nonostante la pioggia battente. Un gesto semplice ma di grande forza simbolica, che ha trasformato una celebrazione solenne in un momento di straordinaria vicinanza tra il Pontefice e il popolo. Oltre 11mila fedeli tra Basilica e piazza. Secondo i dati diffusi dalla Sala Stampa della Santa Sede, circa 6.

