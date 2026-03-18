A Napoli, da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, si svolgono numerosi eventi tra visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e novità nel mondo del cinema. La città si anima con diverse iniziative che coinvolgono il pubblico in varie location, offrendo un’ampia scelta di appuntamenti culturali e di intrattenimento per tutti i gusti nel fine settimana.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Arriva a Edenlandia il Festival K-Pop con le doppiatrici della canzone Golden che ha trionfato alla notte degli Oscar come migliore canzone originale. Il mondo delle Supercar sta per arrivare in uno dei luoghi più belli e iconici del mondo: la Costiera amalfitana. E ‘ in programma infatti il prossimo 22 marzo a Maiori l’atteso raduno organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa. Le supercar si raduneranno alle ore 9 presso l’uscita dell’autostrada di Vietri sul mare al Lloyd’s Baia Hotel per poi arrivare alle 10,30 al porto di Maiori dove resteranno in esposizione per cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026

Articoli correlati

Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro,...

Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei,...

Tutti gli aggiornamenti su Eventi a Napoli appuntamenti da non...

Temi più discussi: Eventi a Napoli di Marzo 2026: concerti, mostre, teatro e festival da non perdere; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (14-15 marzo); Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere; XXXIV edizione delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA.

Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport ... 2anews.it

Giornata della Donna 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdereIn occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra domenica 8 marzo, sono diverse le iniziative e gli eventi per promuovere la parità di genre che coinvolgono le principali città, d ... tg24.sky.it

Una leggenda torna sul palco a Napoli! Tullio De Piscopo arriva al Teatro Augusteo con “80TULLIO live 2026”, uno show tra grandi successi, ritmo e sorprese. Forse l’ultimo tour… o forse no. - facebook.com facebook

Due medici coinvolti nel caso del trapianto di cuore sbagliato a Napoli sono accusati anche di aver falsificato una cartella clinica x.com