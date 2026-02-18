Eventi a Napoli appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026

Napoli vive un fine settimana intenso dal 20 al 22 febbraio 2026, quando si svolgono numerosi eventi. La causa di questa affluenza è la varietà di iniziative che coinvolgono artisti e cittadini, tra cui visite guidate nei quartieri storici, spettacoli teatrali e mostre nei musei cittadini. Le strade si animano con concerti e proiezioni di film, offrendo a residenti e visitatori un’opportunità di svago e cultura. La città si prepara a ospitare un ricco calendario di appuntamenti che non si possono perdere.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema.