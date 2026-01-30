Tabellone Europei calcio a 5 2026 | gli accoppiamenti dai quarti alla finale Orari programma streaming

Da sabato 31 gennaio a sabato 7 febbraio, scatta la fase a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5, con le squadre di Slovenia, Lettonia e Lituania che si sfidano per i quarti di finale. Gli incontri si svolgeranno in diverse città e saranno trasmessi in streaming. La competizione entra nel vivo, e il tabellone con gli accoppiamenti per le fasi finali è stato già definito.

Da sabato 31 gennaio a sabato 7 febbraio si terrà la fase a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 tra Slovenia, Lettonia e Lituania. Nello specifico Riga e Kaunas ospiteranno un quarto di finale a testa, mentre tutte le altre partite fino al match con in palio il titolo continentale andranno in scena sul parquet dell'Arena Stožice di Lubiana. L'Italia dovrà inventarsi qualcosa di speciale nella serata di domenica 1° febbraio contro la Spagna, dominatrice del gruppo C e tra le favorite principali per la medaglia d'oro. In caso di vittoria, gli azzurri se la vedrebbero in semifinale con una tra Francia e Ucraina mentre dall'altra parte del tabellone i quarti sono Armenia-Croazia e Portogallo-Belgio.

