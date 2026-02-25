Normale e Sant’Anna Omaggio a Sabino Cassese per i suoi novant’anni

Sabino Cassese compie novant’anni e riceve un omaggio ufficiale per il suo contributo alla giurisprudenza e alle istituzioni italiane. La sua presenza a Pisa prevede due eventi distinti: una lezione alla Scuola Sant’Anna, dove spiega i problemi dell’Unione Europea, e una conferenza alla Normale, dedicata alle sfide delle democrazie moderne. La sua esperienza e le sue analisi attirano un pubblico interessato a capire meglio le tensioni attuali nelle istituzioni.

Professore emerito della Scuola Normale Superiore e giudice emerito della Corte costituzionale, Cassese sarà a Pisa domani, giovedì 26 febbraio, per una conferenza alle 15 nella Sala Azzurra della Normale, in Piazza dei Cavalieri, su “ Le democrazie in difficoltà ”, preceduta da una lezione aperta al pubblico alla Scuola Sant’Anna nella mattinata dello stesso giorno, alle 11, nell’Aula Magna della sede centrale in Piazza Santa Caterina, sui successi e le crisi dell’ Unione europea. La conferenza alla Scuola Normale, a ingresso libero, è organizzata anche con il contributo dell’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e rientra nel ciclo di incontri “ La Normale delle idee ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

