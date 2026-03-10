A dialogo con Sabino Cassese per capire Le parole dell’Europa | l’incontro alla Biblioteca Casanatense

Nella Biblioteca Casanatense si è svolto un incontro con Sabino Cassese per discutere di “Le parole dell’Europa”. Durante l’evento, il giurista ha affrontato temi relativi alle istituzioni europee e alle sfide attuali. La discussione ha visto la partecipazione di pubblico interessato, che ha posto domande e ascoltato le analisi di Cassese sui principali aspetti dell’Unione Europea.

In un mondo alle prese con un cambiamento accelerato e attraversato da nuove tensioni internazionali, quale può essere il ruolo dell’Europa? Siamo destinati a non contare più niente? Abbiamo finito la nostra parte nella Storia? Sono le domande che attraversano le nostre coscienze e le nostre democrazie di fronte a guerre, crisi economiche, equilibri globali in mutamento. Mercoledì 18, alle 16.15, se ne parlerà alla Biblioteca Casanatense di Roma con il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, intervistato dalla giornalista Mediaset Vicsia Portel. A dialogo con Sabino Cassese per capire “Le parole dell’Europa”. L’incontro... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

