Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo | chi viene inserito e chi viene escluso

La graduatoria interna di istituto è un importante “documento” che viene predisposto annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presente nell’organico di un’istituzione scolastica autonoma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITPSi è concluso al Ministero l’incontro per la nota sulle attività formative dell’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti...

Elenchi regionali, ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026/27. Chi partecipa, chi ha la precedenza e chi la riserva. SCARICA LA GUIDAIl Ministero ha presentato ai sindacati la BOZZA del decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo, previsto dal DL 45/2025.

Temi più discussi: Punteggio di continuità per il docente soprannumerario, ecco come si calcola; Lapam per il sociale: donati pc all’Istituto Guarini di Modena; CISL Scuola: rinnovo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) Docenti domande dal 23 febbraio al 13 marzo; Lapam per il sociale, l'associazione dona pc all’Istituto Guarini di Modena.

GPS 2026 e graduatorie di istituto: cosa si compila ora e cosa si farà in estate. Il punto di Sonia CannasNel corso del Question Time del 16 febbraio, Sonia Cannas ha chiarito uno degli aspetti che genera più dubbi tra gli aspiranti docenti: cosa bisogna fare concretamente in fase di aggiornamento o nuovo ... orizzontescuola.it

Punteggio di continuità per il docente soprannumerario, ecco come si calcolaIl docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata non perde il punteggio dicontinuità maturato. Vediamo come si calcola ... orizzontescuola.it

COMPILAZIONE DOCUMENTAZIONE PER GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO PER GLI INSEGNANTI GIA' ASSUNTI IN RUOLO Arrivano molte segnalazioni e richieste in merito alla richiesta di compilazione di documentazione relativa alla graduatoria int - facebook.com facebook