Erion 2025 | +32% riciclo 30mila tonnellate recuperate

Nel 2025, Erion Packaging ha recuperato oltre 30mila tonnellate di rifiuti e ha raggiunto gli obiettivi di legge sulla gestione dei rifiuti, con un incremento del 32% nel riciclo. Il consorzio no profit ha gestito complessivamente oltre 36mila tonnellate di scarti, segnando un aumento del 46% rispetto all’anno precedente.

Erion Packaging ha raggiunto nel 2025 gli obiettivi di legge sulla gestione dei rifiuti. Il consorzio no profit ha gestito oltre 36mila tonnellate di scarti, con un balzo del 46% rispetto all’anno precedente. In particolare, i materiali riciclati sono passati da circa 23mila a oltre 30mila tonnellate, segnando una crescita del 32%. Questi risultati coprono l’intero territorio nazionale e toccano carta, plastica e legno. I dati confermano che il tasso di riciclo complessivo è salito al 76,5%, superando ampiamente la soglia obbligatoria del 65% fissata dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il comparto carta ha registrato un recupero del 76,3%, mentre la plastica ha raggiunto il 70,7% contro un target del 50%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erion 2025: +32% riciclo, 30mila tonnellate recuperate Articoli correlati Leggi anche: Erion, l’azienda italiana che raccoglie più di 200.00 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno "Buon fine" Coop: recuperate quasi 5mila tonnellate di ciboLa grande inflazione del 2022 e 2023, parzialmente riassorbita negli ultimi due anni, ha lasciato negli italiani una coscienza sempre più sviluppata... Una raccolta di contenuti su Erion 2025 32 riciclo 30mila tonnellate... Temi più discussi: Erion packaging: il 2025 è l’anno del boom; Rifiuti di imballaggi, Erion: +46% di raccolta nel 2025; Erion Packaging, nel 2025 crescono del 32% le tonnellate di rifiuti di imballaggi riciclati raccolti; Erion Packaging, aumentato del 32% il riciclo dei rifiuti. Erion Packaging, nel 2025 riciclati 30mila tonnellate di rifiuti di imballaggi (+32%)Il Consorzio conferma il proprio ruolo di riferimento nella gestione dei Rifiuti di Imballaggi di prodotti tecnologici registrando inoltre una crescita del ... huffingtonpost.it Erion Packaging, nel 2025 crescono del 32% le tonnellate di rifiuti di imballaggi riciclati raccoltiPiù di 36mila tonnellate di rifiuti raccolti, con un incremento del 46% rispetto al 2024, oltre a una crescita di rifiuti di imballaggi riciclati: da circa 23mila nel 2024 a oltre 30mila tonnellate ne ... repubblica.it Erion Packaging, nel 2025 riciclati 30mila tonnellate di rifiuti di imballaggi (+32%) x.com Erion Packaging centra gli obiettivi. Nel 2025, il sistema autonomo ha avviato a riciclo il 76,5% degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel comparto dei prodotti tecnologici https://www.polimerica.it/articolo.aspid=35497 - facebook.com facebook