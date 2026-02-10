Ogni anno in Italia vengono raccolte oltre 200.000 tonnellate di rifiuti elettronici da Erion, il consorzio che si occupa di gestire i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. I numeri del 2025 mostrano che si sono raggiunte 244.000 tonnellate, ma l’economia circolare nel nostro Paese fatica a decollare come dovrebbe. La quantità di rifiuti elettronici raccolti cresce, ma ancora non basta a trasformare il settore in un modello di sostenibilità reale.

L’economia circolare, almeno in Italia, continua a essere una promessa differita. Lo certificano i numeri di Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion che gestisce i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestici: nel 2025 sono state raccolte 244.000 tonnellate di RAEE, un peso equivalente a 678 Airbus A380, con una crescita del tre per cento rispetto all’anno precedente. Un risultato che potrebbe sembrare incoraggiante, se non fosse che il traguardo fissato dall’Unione Europea resta un miraggio lontano. Con Erion grande passo in avanti, ma serve fare di più. I numeri di Erion WEEE raccontano l’eccellenza di un sistema che funziona, ma anche i limiti di un Paese che fatica a colmare il divario con l’Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Erion, l’azienda italiana che raccoglie più di 200.00 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno

Questa mattina ad Napoli sono stati presentati i risultati del progetto

