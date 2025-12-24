Il Senato ha approvato la manovra di bilancio, con attenzione ai temi del ceto medio e della sanità. La discussione è stata complessa, riflettendo le sfide di un percorso legislativo articolato. Il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, sottolinea che ogni manovra presenta difficoltà, indipendentemente dall’esecutivo in carica. La normativa ora passa all’esame delle altre fasi, con l’obiettivo di sostenere bisogni fondamentali della popolazione.

Via libera dal Senato alla manovra di bilancio, ma è stato un percorso accidentato. Senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, la maggioranza e il Carroccio devono fare un po’ di autocritica? "Tutte le manovre sono complicate, è così tutti gli anni, indipendentemente da chi governa. Non ci sono problemi nella maggioranza, abbiamo affrontato insieme le difficoltà incontrate. Capita che arrivino delle sorprese, soprattutto sulle coperture, bisogna stare attenti ai dettagli e il Parlamento è lì apposta per verificare se c’è qualcosa che non va e correggerla, come in questo caso". Sulle pensioni non si trattava di dettagli, la Lega ha preso un’iniziativa per cancellare alcune norme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Romeo (Lega): "Aiuti al ceto medio. Più fondi alla sanità"

Leggi anche: Maurizio Lupi spiega i punti chiave della manovra: “Tre miliardi alle famiglie, più risorse al ceto medio, aiuti alle aziende”

Leggi anche: Manovra 2025: governo pronto a tagliare le tasse al ceto medio e aumentare la sanità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Romeo (Lega): Aiuti al ceto medio. Più fondi alla sanità; La Lega apre al decreto armi ma solo con più aiuti ai civili.

Romeo (Lega): "Aiuti al ceto medio. Più fondi alla sanità" - Il senatore del Carroccio: Giorgetti è stato collaborativo "Fratelli d’Italia lo coccola perché è un grande ministro". msn.com