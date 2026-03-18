Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra Starmer lancia un appello

Il premier britannico ha fatto un appello alle persone che hanno frequentato una discoteca nel sudest dell’Inghilterra, in seguito a un’epidemia di meningite che ha colpito la zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato i soggetti a rivolgersi ai servizi sanitari per eventuali controlli o profilassi. La comunicazione mira a contenere la diffusione del contagio e a garantire la sicurezza pubblica.

Il numero totale dei contagi è passato da quindici a venti, secondo un bilancio fornito il 18 marzo dalle autorità sanitarie britanniche. Durante un discorso in parlamento, Starmer ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle due giovani vittime. “Alcuni contagiati sono in gravi condizioni”, ha sottolineato, invitando “tutte le persone che hanno frequentato la discoteca Club Chemistry il 5, il 6 e il 7 marzo a farsi avanti per ricevere gli antibiotici”. Secondo le stime, circa duemila persone hanno frequentato il locale in quelle tre serate. Il segretario di stato per la salute Wes Streeting ha precisato che la maggior parte dei casi è legata alla discoteca, frequentata principalmente da studenti di Canterbury. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra, Starmer lancia un appello Articoli correlati Leggi anche: Meningite, cosa sappiamo dell’epidemia in Inghilterra e cos’è la sindrome da meningococco Regno Unito, epidemia di meningite nel Kent: 15 casi e due vittimeÈ salito a 15 il numero di casi di meningite diagnosticati nel Kent, in Inghilterra. Una raccolta di contenuti su Epidemia di meningite nel sudest... Temi più discussi: Epidemia di meningite senza precedenti in Inghilterra, è corsa contro il tempo; Regno Unito, allarme nazionale per epidemia di meningite: 2 ragazzi morti e 11 in gravi condizioni; Focolaio di meningite MenB nel Kent: i ricoverati salgono a 18, allarme nel Regno Unito; UK, allarme meningite, casi salgono a 20: Epidemia senza precedenti. Un caso anche in Francia. Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registratiNon si ferma l'epidemia di meningite acuta senza precedenti che ha colpito il sud dell'Inghilterra: il numero dei casi registrati è infatti salito da 15 a 20, come ha dichiarato l'Agenzia per la sic ... ansa.it Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra, Starmer lancia un appelloIl premier britannico Keir Starmer ha esortato le persone che hanno frequentato una discoteca a Canterbury a farsi avanti per ricevere gli antibiotici, in risposta a un’epidemia di meningite senza pr ... internazionale.it È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a Siamo Noi alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo Università Cam - facebook.com facebook È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a @siamonoitv2000 alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo @Cam x.com