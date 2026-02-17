Bello di mamma! | disponibili i nuovi biglietti per lo show di Brignano al Palarescifina

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Già disponibili i nuovi biglietti per l’attesissimo one man show di Enrico Brignano, “Bello di mamma!”, in programma il 24 marzo 2026 al Palarescifina di Messina. Una nuova opportunità per vivere dal vivo l’ironia, il talento e l’energia travolgente di Brignano. I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Il nuovo tour di Enrico Brignano è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Enrico Brignano torna a Messina con il suo nuovo spettacolo

