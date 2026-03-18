Enel 2026 | volontariato attivo in 5 città italiane

Il 18 marzo 2026, Enel riavvia il suo programma di volontariato aziendale, che coinvolge cinque città italiane. La ripresa delle attività è annunciata dall’azienda, con la supervisione di Flavio Cattaneo. Le iniziative vedranno i dipendenti impegnati in progetti di solidarietà e sostegno alla comunità locale. L’obiettivo è rafforzare il legame tra azienda e territorio attraverso attività di volontariato.

Il 18 marzo 2026 segna la riattivazione del programma di volontariato aziendale di Enel, guidato da Flavio Cattaneo. I dipendenti dedicheranno una giornata retribuita all’anno per sostenere comunità locali e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Le prime attività sono già in corso: a Roma, i volontari operano presso la Casa di Accoglienza Santa Giacinta della Caritas, mentre a Napoli si svolge un progetto educativo in un orto didattico. Il calendario 2026 include anche il progetto Aperti per voi con il Touring Club Italiano. Dal Terzo Settore alla Valorizzazione Culturale. L’impegno sociale dell’azienda si concretizza attraverso collaborazioni dirette con enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enel 2026: volontariato attivo in 5 città italiane Articoli correlati Enel, riparte nel 2026 il programma di volontariato aziendaleL’azienda guidata da Flavio Cattaneo conferma l’impegno per le comunità locali e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano Riparte anche... Addio a Stefano Degano, consulente attivo nel volontariatoLe comunità di Casut di Fontanafredda e di Casut di Sacile sono in lutto alla notizia della scomparsa di Stefano Degano, morto a 54 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enel 2026 volontariato attivo in 5... Argomenti discussi: Enel riparte nel 2026 il programma di volontariato aziendale. Enel, riparte nel 2026 il programma di volontariato aziendaleL’azienda guidata da Flavio Cattaneo conferma l’impegno per le comunità locali e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ... adnkronos.com I volontari di Enel e Tci accolgono i visitatori in aree archeologiche, chiese e museiI volontari di Enel e Tci accolgono i visitatori in aree archeologiche, chiese e musei: entra nel sito del Touring Club Italiano e leggi tutti i dettagli su questo argomento. touringclub.it