Addio a Stefano Degano consulente attivo nel volontariato

Le comunità di Casut di Fontanafredda e Casut di Sacile piangono la perdita di Stefano Degano, scomparso all’età di 54 anni. Uomo impegnato nel volontariato, la sua figura lascia un ricordo di dedizione e solidarietà. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Le comunità di Casut di Fontanafredda e di Casut di Sacile sono in lutto alla notizia della scomparsa di Stefano Degano, morto a 54 anni. Assicuratore e consulente finanziario della Fineco Banca, si è sempre distinto per il suo attivismo nel volontariato all'interno dell'associazione Camoi.

