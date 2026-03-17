enel riparte nel 2026 il programma di volontariato aziendale

Enel ha annunciato che nel 2026 riprenderà il suo programma di volontariato aziendale, confermando la volontà di coinvolgere i propri dipendenti in iniziative di supporto alle comunità locali. La società, guidata da Flavio Cattaneo, intende riprendere le attività di volontariato che erano state sospese, continuando a promuovere progetti di valore sociale. La ripresa delle attività è prevista per il prossimo anno.

L’azienda guidata da Flavio Cattaneo conferma l’impegno per le comunità locali e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano Riparte anche quest’anno il programma di volontariato aziendale di Enel, che torna a coinvolgere i dipendenti del Gruppo in iniziative sociali e culturali realizzate in collaborazione in Italia con enti del Terzo Settore e organizzazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale. Dopo la grande partecipazione registrata nel 2025, il progetto si conferma uno degli strumenti attraverso cui l’azienda rafforza il legame con i territori e promuove interventi concreti a favore delle comunità locali. Il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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