La prevenzione scende in piazza due giorni dedicati alla salute e al benessere
Convegni, incontri, corsi, controlli, passeggiate. È la due giorni “La prevenzione scende in piazza”, dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere, con consulti gratuiti, che sabato 10 e domenica 11 gennaio arriverà a Fondi. Una iniziativa dedicata alla salute e al benessere, promossa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
